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На трассе Ереван-Эчмиадзин продолжаются акции протеста против изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна


На  трассе  Ереван-Эчмиадзин продолжаются акции протеста против  изменения меры  пресечения в  отношении  Манвела Григоряна.

Как  передает Арменпресс,   12 января  с  10:00 часов группа молодых людей собралась на трассе  Ереван-Эчмиадзин. Они требуют немедленно арестовать Манвела  Григоряна.

Полиция  призывает их не  перекрывать движение. 

11 января Апелляционный уголовный суд Армении отложил слушание по вопросу изменения меры пресечения в отношении бывшего депутата Национального Собрания Манвела Григоряна. 

11  июня  Манвела Григоряна  арестовали, а  16 июня  депутаты  НС РА  проголосовали за лишение его депутатской  неприкосновенности. Решением суда он был заключен под стражу.

Находясь в  заключении, Григорян и его защита  не раз говорили о его проблемах со здоровьем, отмечая, что жизни Григоряна грозит опасность.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение  по ч.2 ст.235 (незаконное  приобретение оружия, хранение  по предварительному  сговору  с другими лицами), а  также п.1 ч.3 ст. 179 (хищение доверенного ему   имущества в  особо крупных размерах - по предварительному  сговору  с другими лицами). В течение  его пребывания  под арестом его адвокаты  не раз поднимали вопрос о состоянии его здоровья.

В  сообщении  СНБ, в  частности, указывалось, что принадлежащая Манвелу Григоряну  зона отдыха фактически была  превращена в  арсенал и стоянку  десятков  ретро и современных автомобилей.

Дача  в Акналиче  служила также складом для  консервов «Солдатский паек», предметов  гигиены, медикаментов, обмундирования. В  мешках были найдены  письма, из которых становится ясно, что это помощь, собранная  и отправленная  бойцам во время апрельской  войны  2016г. 

Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян21 декабря удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна, он был  освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.

За этим последовали акции протеста эчмиадзинцев против  этого решения. Прокуратура заявила  об обжаловании решения об освобождении Григоряна  под залог в  Апелляционном суде.

 

 




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