Европейские индексы - 11-01-19

МОСКВА, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.31% и составил 10887.46 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.51% и составил 4781.34 пункта, британский FTSE снизился на 0.36% и составил 6918.18 пункта, а российский RTSI вырос на 0.56% и составил 1148.75 пункта.