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Стену здания наАрами, 23 можно было укрепить и избежать обрушения — Артур Месчян


Главный  архитектор Еревана Артур Месчян прокомментировал обрушение  наАрами, 23, отметив, что происшедшее – результат неорганизованности и алогичной  волокиты.

По его словам, вопрос укрепления  стены здания  обсуждался целых 3 месяца, были представлены  проекты, которые  не  были утверждены  Минкультом. 

«Слава Богу, обошлось без человеческих жертв. Стену  можно укрепить и вернуть культурную ценность здания. Случившееся должно стать уроком, и  происходящие  рядом строительные  работы  должны  вестись так, чтобы  не  повторилась история  со зданием детской  филармонии. Стену здания  наАрами, 23 можно было укрепить и избежать обрушения», —  как  передает Арменпресс, сказал Артур Месчян.

Он надеется, что  Минкульт, в  ведении которого находятся культурные памятники, обсудит и создаст с архитектором «Старого Еревана» новый  проект, который  обеспечит сохранность памятников. 

11 января  в 21:48 в  службу  «911»  поступил сигнал о том, что в  Ереване, по адресу  Арами, 23 – в здании детской  филармонии «Маленькие  певцы Армении» произошло обрушение,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал   боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА и оперативная группа  НЦКУ МЧС РА.  

Участок ул. Арами временно закрыт для  проезда.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что обрушилась внешняя  стена (около 35 кв/м)   и потолок  (около 20 кв/м)  здания детской  филармонии «Маленькие  певцы Армении», поврежден потолок   приемной, образовались трещины – около 1,5 кв/м. Обрушилась также внешняя стена гостиной  примыкающего к  зданию филармонии дома 23/3,  потолок, стена  спальни и др. Есть угроза обрушения  остальных частей.




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