Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 12 января, на перевале Сараван местами гололед.

Перевал Варденяц со стороны Мартуни труднопроходим для большегрузов и грузовиков с прицепом.

Все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.

Проводится обработка дорог песком и солью.

Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА напоминает, что полную информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить по э/адресам www.mtcit.am, www.ard.am или по круглосуточно действующему тел. (010) 56-25-33.