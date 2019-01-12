Обрушились внешняя стена и потолок здания детской филармонии «Маленькие певцы Армении»

11 января в 21:48 в службу «911» поступил сигнал о том, что в Ереване, по адресу Арами, 23 – в здании детской филармонии «Маленькие певцы Армении» произошло обрушение, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА и оперативная группа НЦКУ МЧС РА.

Участок ул. Арами временно закрыт для проезда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что обрушилась внешняя стена (около 35 кв/м) и потолок (около20 кв/м) здания детской филармонии «Маленькие певцы Армении», поврежден потолок приемной, образовались трещины – около 1,5 кв/м. Обрушилась также внешняя стена гостиной примыкающего к зданию филармонии дома 23/3, потолок, стена спальни и др. Есть угроза обрушения остальных частей.

Спасатели оградили опасный участок, перенесли пианино в безопасное место.

Ожидается дополнительная информация.