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Обрушились внешняя стена и потолок здания детской филармонии «Маленькие певцы Армении»


11 января  в 21:48 в  службу  «911» поступил сигнал о том, что в  Ереване, по адресу  Арами, 23 – в здании детской  филармонии «Маленькие  певцы Армении» произошло обрушение,  необходима  помощь спасателей.

На место выехал   боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА и оперативная группа  НЦКУ МЧС РА.  

Участок ул. Арами временно закрыт для  проезда.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, выяснилось, что обрушилась внешняя  стена (около 35 кв/м)   и потолок  (около20 кв/м)  здания детской  филармонии «Маленькие  певцы Армении», поврежден потолок   приемной, образовались трещины – около 1,5 кв/м. Обрушилась также внешняя стена гостиной  примыкающего к  зданию филармонии дома 23/3,  потолок, стена  спальни и др. Есть угроза обрушения  остальных частей.

Спасатели оградили опасный  участок, перенесли пианино в  безопасное  место.

Ожидается дополнительная информация.

 




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