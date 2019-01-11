По положению на 20:30 часов, 11-го января, в Армении автодороги в основном проходимы. Варденяцский перевал для автомобилей с прицепом закрыт, а для остальных - труднопроходим.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, на автодорогах регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, Апаран-Арагац, Спитак-Ванадзор, Ванадзор-Алаверди местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России столпились 158 грузовиков, 79 легковых автомобилей и 1 автобус.