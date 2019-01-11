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Арсен Бабаян подал заявление об отставке


Заместитель руководителя аппарата Национального Собрания Армении Арсен Бабаян подал заявление об отставке. Как сообщает Арменпресс, об этом Бабаян написал на своей странице в Facebook.




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