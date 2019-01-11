Делегация МИД Турции посетит Вашингтон

Делегация Министерства иностранных дел Турции, которую возглавит замглавы ведомства Седат Онал, отправится с визитом в США 5 февраля. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал NTV.

По его данным, на переговорах стороны обсудят ряд тем, в том числе ситуацию в Сирии, борьбу с Рабочей партией Курдистана, а также консульские вопросы.

Кроме того, ранее в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, по данным агентства Reuters, сообщил, что контакты турецких и американских военных продолжатся на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря 2018 года о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии одержана, и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились. При этом Болтон 6 января во время поездки в Израиль заявил, что вывод американских войск из Сирии должен проходить при обеспечении безопасности тех, кто сражался с США против ИГ и других террористических группировок. Подразумевалась, в частности, коалиция "Силы демократической Сирии", костяк которой составляют курдские формирования "Силы народной самообороны".

В Анкаре жестко отреагировали на слова Болтона. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал серьезной ошибкой требования США гарантировать безопасность курдских формирований в Сирии. Он заявил, что Турция может начать операцию против этих формирований на севере Сирии в любой момент.