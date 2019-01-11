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ССС подала ходатайство о продлении ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца


Специальная следственная служба подала ходатайство в Ереванский городской суд общей юрисдикции о продлении срока ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна еще на два месяца. Об этом в беседе с Арменпресс заявила официальный представитель ССС Марине Оганджанян.

«ССС подала ходатайство о продлении ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца», - сказала она.




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