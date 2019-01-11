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Азиатские индексы - 11-01-19


ТОКИО, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.97% и составил 20359.70 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.51% и составил 1529.73 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.74% и составил 2553.83 пункта, а HANG SENG вырос на 0.55% и составил 26667.27 пункта.




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