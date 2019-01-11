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Апелляционный уголовный суд отложил слушание по вопросу изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна


Апелляционный уголовный суд Армении отложил слушание по вопросу изменения меры пресечения в отношении бывшего депутата Национального Собрания Манвела Григоряна. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Григоряна Арсен Мкртчян.

“Заседание было отложено по техническим причинам, необходимо предоставить некоторые документы. Дан разумный срок, и заседание состоится в другой день”, - сказал Мкртчян.

По его словам, Манвел Григорян не участвовал в заседании, так как состояние его здоровья не позволяет этого.

“Если ему дадут возможность и позволит здоровье, он будет участвовать в заседаниях”, - сказал Мкртчян.




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