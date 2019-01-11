Австралийские ученые создали препарат для лечения болезни Паркинсона

Австралийские исследователи разработали препарат, который существенно замедляет развитие старческой деменции, болезни Паркинсона и бокового амиотрофического синдрома (БАС). Исследования продолжались 15 лет, сообщила пресс-служба национального университета в Мельбурне.

"Наш препарат это, без преувеличения, огромный прорыв в лечении заболеваний, связанных с критическим и необратимым нарушением деятельности нейронов. Подход, который уже показал свою высокую результативность в ходе клинических испытаний, позволит действительно замедлить развитие заболевания и уйти от практики лечения симптомов", - рассказала профессор Эшли Буш, главный научный сотрудник и главный врач Центра исследования деменции в Мельбурне,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам ученых, после полугодового курса терапии новым препаратом у 70% пациентов, участвовавших в экспериментальном лечении, отмечалось стойкое и существенное замедление развития деменции и еще ряда заболеваний, связанных с гибелью нейронов. Более того, некоторым пациентам препарат позволил вернуть часть утраченных двигательных функций, легочную активность и даже активизировал мыслительные процессы.

Второй, более масштабный этап клинических испытаний препарата начнется через несколько месяцев и завершится в конце 2019 года.