В Грузии число умерших от свиного гриппа достигло 15 человек
В Грузии от "свиного гриппа" (вируса H1N1) за последний месяц скончались 15 человек, заявил в пятницу журналистам глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
"По последним данным лабораторных исследований, в результате заражения вирусом H1N1 в Грузии скончалось 15 человек", - заявил Гамкрелидзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, среди умерших - граждане в возрасте от 22 до 45 лет. Двое из них скончались накануне. 24-летний мужчина скончался в Кутаиси, в Батуми - 63-летний мужчина..
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