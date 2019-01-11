Сонливость в дневное время может свидетельствовать о риске развития деменции, говорится в исследовании американских медиков в журнале Science Translational Medicine.

Специалисты проанализировали данные 119 человек старше 60 лет, испытывающих дефицит сна в глубокой фазе. Им выдали переносные электроэнцефалографические мониторы для фиксации мозговых волн,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи выяснили, что у их пациентов было повышенное содержание тау-белка, который разрушает нейроны и образует в мозге нейрофибриллярные клубки, обнаруживаемые при болезни Альцгеймера.

Отмечается, что к такому негативному эффекту привел именно недостаток сна с полноценной глубокой фазой. В основном это встречалось у тех, кто спал в дневное время суток.