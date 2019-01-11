Владельцы кафе, примыкающих к площади Свободы, получили из мэрии письма с предложением отказаться от части арендованных площадей

Зеленый пояс вокруг площади Свободы будет восстановлен, о чем владельцы кафе, примыкающих к площади Свободы, уже получили из мэрии соответствующие уведомления.

Спикер мэрии Акоп Карапетян написал в Facebook, что согласно взятому мэром АйкомМарутяном и его командой обязательству, мэрия начала восстанавливать зеленые зоны столицы.

«В частности, в районе Оперы, площади Свободы. Владельцы кафе, находящихся на территориях, являющихся собственностью города, уже получили из мэрии соответствующие уведомления с предложением отказаться от части арендованных площадей», - как передает Арменпресс, написал Карапетян.

Он добавил, что согласно контрактам с хозяйствующими субъектами, мэрия имеет право отозвать предоставленную аренду, уведомив об этом за 30 дней.

«В зоне, подлежащей озеленению, все кафе (кроме одного) занимают примыкающие территории. Так что будет озеленяться только часть их территорий. Мэрия при этом, согласно договору, не обязана компенсировать издержки. И тем не менее городские власти остаются верными своей политике стимулирования предпринимательства, и хозяйствующие субъекты могут продолжать свой бизнес в других районах города», - написал он.