США проведут саммит по Ближнему Востоку в Польше, заявил Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Fox News, что США проведут международный саммит по вопросам содействия в установлении стабильности на Ближнем Востоке 13-14 февраля в Польше.

"Мы соберем вместе десятки стран со всего мира. Все страны соберутся, чтобы сосредоточиться на стабильности на Ближнем Востоке, мире, свободе и безопасности здесь, в этом регионе, и это включает в себя важный вопрос, можем ли мы убедиться, что Иран не оказывает дестабилизирующее влияние (на регион - ред.)", - заявил Помпео,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что в саммите примут участие страны Азии, Африки, Западного полушария, Европы и Ближнего Востока.