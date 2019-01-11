Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю, если "шатдаун" затянется, считает советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет.

Несмотря на то, что такие потери ослабят рост экономики страны лишь 0,05 процентного пункта, они могут затруднить достижение правительством США цели обеспечения стабильного роста ВВП на уровне 3%, пишет Politico,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я не ожидаю, что экономические последствия "шатдауна" будут серьезными, если, конечно, он завершится относительно быстро", - заявил Хассет.