Снегопады в Европе и осадки в средиземноморье продолжатся, заявили в ВМО

Сильные снегопады в Европе и осадки в регионах восточного средиземноморья продолжатся в ближайшие недели, туристы должны внимательно относиться к рекомендациям местных властей, сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

"Ситуация стала немного полегче, но снегопады ожидаются в выходные и в понедельник. Первые признаки улучшения начнутся со вторника", - сказала она.

По словам представительницы ВМО, холодный фронт останется еще на неделю в восточной части центральной Европы, а также в странах восточной и юго-восточной Европы. В ближайшие недели он может также затронуть северные и западные европейские районы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Холодный фронт также принесет шикоромасштабные заморозки в низменностях, что может привести к риску для здоровья и растительности. Во многих районах будет сохраняться глубокий снег", - сказала она.

Нуллис добавила, что в ближайшие одну-две недели также продолжится период выпадения осадков сверх нормы в регионах восточного средиземноморья и северной части Ближнего Востока. Это может привести к оползням и наводнениям.