Известны результаты жеребьевки участников первенства Армении по шахматам

В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна состоялась жеребьевка участников 79-го мужского и 74-го женского первенства Армении по шахматам.

Как передает Арменпресс, в первом туре у мужчин состоятся партии: АрманПашикян-АйкМартиросян, ЗавенАндриасян-Тигран Арутюнян, Шант Саркисян-Тигран Петросян, Роберт Ованнисян-СамвелТер-Саакян, Мануел Петросян-Арам Акопян.

Среди женщин: Анаит Мкртчян-Мариам Мкртчян, Астхик Акопян-Мария Геворкян, Сусанна Габоян-Мария Курсова, Арпине Григорян-Анна Хачатрян, Сирануш Гукасян-Мариам Аветисян.