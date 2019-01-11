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Известны результаты жеребьевки участников первенства Армении по шахматам


В Доме  шахмат им. Тиграна Петросяна  состоялась жеребьевка участников  79-го мужского и 74-го женского первенства  Армении по шахматам.

Как передает Арменпресс, в  первом туре  у мужчин состоятся партии: АрманПашикян-АйкМартиросян, ЗавенАндриасян-Тигран Арутюнян, Шант Саркисян-Тигран Петросян, Роберт Ованнисян-СамвелТер-Саакян, Мануел Петросян-Арам Акопян.

Среди женщин: Анаит Мкртчян-Мариам Мкртчян, Астхик  Акопян-Мария Геворкян,  Сусанна Габоян-Мария Курсова, Арпине Григорян-Анна Хачатрян, Сирануш Гукасян-Мариам Аветисян.

 




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