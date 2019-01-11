Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

Меркель не ответила на требование Греции военных репараций


Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров в Афинах признала ответственность за преступление нацистов во время оккупации Греции, однако не ответила на требование Греции возместить ущерб и вернуть так называемый оккупационный заем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Греция оценивает более чем в 300 миллиардов евро потери от немецкой оккупации в 1941-1944 годах и принудительно взятого немцами займа. Руководство Греции периодически поднимает вопрос о репарациях.

Президент Греции Прокопис Павлопулос в пятницу на встрече с Меркель в президентском дворце в Афинах сказал, что Греция намерена через суды решать вопрос.

"Мы считаем, что греческие претензии юридически действуют и могут быть взысканы через суд", - сказал Павлопулос, который является юристом по образованию.

Меркель в ответ признала моральную ответственность за преступления нацистов, но не стала говорить о материальной ответственности.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации