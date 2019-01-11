СМИ узнали о планах Apple осенью представить iPhone с тройной камерой

Американская корпорация Apple планирует уже этой осенью представить три новые модели смартфона iPhone. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как уточняет издание, одна из моделей (вновь оснащенная ЖК-дисплеем) будет заменой "бюджетному" флагману iPhone XR, продажи которого не оправдали ожиданий компании. При этом к 2020 году Apple планирует полностью перейти на более дорогие OLED-дисплеи, которые сейчас уже используются в линейке смартфонов XS.

Источники добавляют, что компания представит новые функции камеры, в том числе самая дорогая новая модель получит тройной модуль основной камеры. Две другие модели будут с двойной задней камерой.