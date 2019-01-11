Мария Захарова квалифицировала случаи недопуска в Азербайджан граждан РФ армянского происхождения как грубое нарушение прав

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве прокомментировала отказ россиянам армянского происхождения во въезде в Азербайджан.

Как передает Арменпресс, Мария Захарова отметила, что случаи отказа во въезде в Азербайджан граждан России по этническому признакуявляются грубым нарушением их прав.

«Действительно, я видела большое количество сообщений на этот счет, в том числе и в соцсетях. В течение праздников были тоже инциденты. Мы фиксировали их и ранее и регулярно ставили вопрос перед азербайджанской стороной. Говорили, что, к сожалению, подобные случаи уже становятся нехорошей и неправильной традицией», — сказала Мария Захарова.

По ее словам, большой был материал опубликован в соцсетях пару дней назад и это не первый случай дискриминационной политики по отношению к гражданам России.

«В прошлом году нам стало известно минимум о 16 случаях отказа во въезде в Азербайджан российским гражданам по этническому признаку. При этом российские граждане подвергались многочасовому задержанию в аэропорту, затем насильственно высылались из страны – официальной причины указано не было. Указанные факты, с нашей точки зрения, являются грубым нарушением прав граждан России», — сказала Мария Захарова.

«Указанные факты являются, с нашей точки зрения, грубым нарушением прав граждан России, противоречат духу российско-азербайджанского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. Российская сторона неоднократно обращала внимание азербайджанской стороны на неприемлемость сложившегося положения. Мы требовали прекратить эту практику задержания и высылки, потому что она несовместима с дружественными отношениями между нашими странами», — сказала Захарова.

Представитель МИД России также отметила, что в ходе контактов с азербайджанским руководством российская сторона получила заверения, что ситуация будет исправлена.

29 декабря гражданка России, москвичка Кристина Геворкян, планировавшая провести новогодние праздники вместе с друзьями в Азербайджане, рассказала в Facebook о том, как в аэропорту Баку ее не пустили в страну из-за армянской фамилии.

Кристина Геворкян сообщила также, что кроме нее отказали во въезде в Азербайджан еще двум семьям — только потому, что фамилия одного из родственников была армянская.