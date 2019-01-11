Наличие у человека излишнего жира, особенно в области живота и талии, может быть связано с "усыханием" мозга. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона и Университета Лабфоро, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые проанализировали данные 9652 человек из проекта UK Biobank Study, который в течение четырех лет исследовал комплексные возрастные заболевания. Учитывались такие показатели, как индекс массы тела, соотношение объема талии и бедер и общая масса жира. Выяснилось, что приблизительно 19% человек страдают ожирением.

Затем ученые исследовали работу их мозга с помощью магнитно-резонансной терапии, оценивая объем как серого, так и белого вещества. Также всех исследуемых подробно расспросили об их привычках и образе жизни.

В результате выяснилось, что у людей, страдающим ожирением, объем серого вещества меньше, чем у более стройных участников эксперимента. Так, объем серого вещества у людей со стандартным ИМТ составлял 798, с немного повышенным – 793, а у людей с лишним весом – 786.