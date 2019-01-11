Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

Защита Роберта Кочаряна представила ходатайство о прекращении уголовного преследования


Защита  второго президента  РА Роберта  Кочаряна  представила в  Специальную следственную службу  ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщила  группа  адвокатов второго президента  РА Роберта  Кочаряна. 

«В  отличие  от стиля  действия ССС, а именно – представлять однобокую и строго ограниченную информацию, которая не  позволяет формировать у  беспристрастного наблюдателя  целостную картину по делу Роберта  Кочаряна, сторона защиты отныне  будет периодически информировать о содержании как  уже представленных, так  и предстоящих ходатайств и жалоб, о ходе  рассмотрения  и ответах на них —в  той  степени, в какой они не  содержат следственной  тайны», - говорится  в  заявлении.

9 января  адвокаты  Роберта  Кочаряна  представили следователю ССС ходатайство о прекращении уголовного преследования – с  учетом того, что статья  300.1 УК РА  не  может быть применена.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации