Защита Роберта Кочаряна представила ходатайство о прекращении уголовного преследования

Защита второго президента РА Роберта Кочаряна представила в Специальную следственную службу ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила группа адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна.

«В отличие от стиля действия ССС, а именно – представлять однобокую и строго ограниченную информацию, которая не позволяет формировать у беспристрастного наблюдателя целостную картину по делу Роберта Кочаряна, сторона защиты отныне будет периодически информировать о содержании как уже представленных, так и предстоящих ходатайств и жалоб, о ходе рассмотрения и ответах на них —в той степени, в какой они не содержат следственной тайны», - говорится в заявлении.

9 января адвокаты Роберта Кочаряна представили следователю ССС ходатайство о прекращении уголовного преследования – с учетом того, что статья 300.1 УК РА не может быть применена.