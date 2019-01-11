Политолог не считает ситуацию вокруг Арцаха спокойной
14:53, 11 Январь, 2019
Политолог Александр Искандарян не считает ситуацию вокруг Арцаха спокойной, хотя на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения высокой напряженности нет.
Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Искандарян отметил, что опасности широкомасштабной войны в ближайшем будущем нет, но эскалационные действия со стороны Азербайджана возможны.
«Ситуация на линии соприкосновения спокойная, однако переговорный процесс идет сложно. Сигналы, которые поступают из Азербайджана, показывают, что нынешняя ситуация их не удовлетворяет. Здесь нужна серьезная работа, она началась и проводится», - сказал политолог.
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