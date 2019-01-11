ППА определилась с кандидатурой вице-спикера НС РА
14:44, 11 Январь, 2019
Партия «Процветающая Армения» выдвинет на пост вице-спикера НС РА кандидатуру Ваге Энфиаджяна. На заседании политсовета ППА избран также секретарь фракции.
Как передает Арменпресс, в Facebook написала депутат фракции ИветтаТоноян.
«Сегодня в центральном офисе ППА состоялось заседание политсовета, которое вел лидер партии Гагик Царукян. Обсуждались предстоящие дела партии в составе НС 7-го созыва. Было принято решение о выдвижении на пост вице-спикера НС РА кандидатуру Ваге Энфиаджяна», - написала Тоноян.
Обязанности секретаря фракции ППА возложены на Армана Абовяна.