ППА определилась с кандидатурой вице-спикера НС РА

Партия «Процветающая Армения» выдвинет на пост вице-спикера НС РА кандидатуру Ваге Энфиаджяна. На заседании политсовета ППА избран также секретарь фракции.

Как передает Арменпресс, в Facebook написала депутат фракции ИветтаТоноян.

«Сегодня в центральном офисе ППА состоялось заседание политсовета, которое вел лидер партии Гагик Царукян. Обсуждались предстоящие дела партии в составе НС 7-го созыва. Было принято решение о выдвижении на пост вице-спикера НС РА кандидатуру Ваге Энфиаджяна», - написала Тоноян.

Обязанности секретаря фракции ППА возложены на Армана Абовяна.