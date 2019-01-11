Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

ППА определилась с кандидатурой вице-спикера НС РА


Партия «Процветающая  Армения»  выдвинет на  пост  вице-спикера НС РА кандидатуру  Ваге  Энфиаджяна. На заседании политсовета  ППА  избран также  секретарь фракции.

Как передает Арменпресс, в  Facebook написала депутат фракции ИветтаТоноян. 

«Сегодня  в  центральном офисе  ППА  состоялось заседание политсовета, которое  вел лидер  партии Гагик Царукян. Обсуждались предстоящие  дела  партии в  составе  НС 7-го созыва. Было принято решение о выдвижении на  пост  вице-спикера НС РА кандидатуру  Ваге  Энфиаджяна», - написала Тоноян.

Обязанности секретаря фракции ППА возложены  на  Армана  Абовяна.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации