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Глава МИД Британии: отклонение парламентом сделки Мэй с ЕС поставит Brexit под угрозу


Отклонение британским парламентом правительственного соглашения по условиям выхода из ЕС поставит реализацию Brexit под непосредственную угрозу. Такую точку зрения высказал в пятницу министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким заявлением он хотел убедить народных избранников поддержать во время намеченного на вторник голосования в Палате общин сделку, согласованную премьер-министром Терезой Мэй с властями в Брюсселе.

"Если эта сделка будет отвергнута, то наиболее вероятной будет угроза паралича Brexit. И если это случится, то никто не знает, что произойдет дальше. Существует большой риск - и это волнует людей, что мы не сможем реализовать то, за что проголосовал народ", - отметил глава британского МИД, чье обращение показал в эфире телеканал Sky News.

 

 

 




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