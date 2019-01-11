В швейцарских Альпах из-за снегопада сошла лавина высотой пять метров

Лавина высотой пять метров сошла недалеко от пика Сентис на перевале Швегальп в результате сильного снегопада, ведутся поиски пропавших. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Tagblatt.

Сообщается, что лавина шириной 300 метров сошла приблизительно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) в четверг, в результате чего три человека получили легкие травмы. 75 человек были эвакуированы из отеля Saentis .

В пятницу утром приостановленные на ночь поиски возможных пропавших были продолжены, в них участвуют 76 спасателей и две поисковые собаки.