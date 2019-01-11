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В роддоме «Григор Нарекаци» умер новорожденный — по факту готовятся материалы


В ереванском  роддоме  «Григор Нарекаци» 10 января  умер новорожденный.

«Отец  новорожденного обратился в  правоохранительные  органы, заявив, что ребенок  умер в  результате  недобросовестной  работы  врачей», - в  беседе с Арменпресс сказала начальник  отдела  связи с общественностью Генпрокуратуры  РА  Аревик Хачатрян.

По ее  словам,  по факту  смерти новорожденного готовятся  материалы.

 

 

 




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