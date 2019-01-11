В роддоме «Григор Нарекаци» умер новорожденный — по факту готовятся материалы

В ереванском роддоме «Григор Нарекаци» 10 января умер новорожденный.

«Отец новорожденного обратился в правоохранительные органы, заявив, что ребенок умер в результате недобросовестной работы врачей», - в беседе с Арменпресс сказала начальник отдела связи с общественностью Генпрокуратуры РА Аревик Хачатрян.

По ее словам, по факту смерти новорожденного готовятся материалы.