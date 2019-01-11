Минтруд Японии более 20 лет публиковал неточные статистические данные

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии более 20 лет подготавливало неточные статистические данные, которые привели к невыплате 53,7 млрд иен (свыше $497 млн по текущему курсу) для более чем 19,73 млн человек по всей стране. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу объявило японское ведомство.

После проведенной проверки выяснилось, что неточности в статистических данных возникли еще в 1996 году. Они отразились на различных выплатах японским рабочим, включая страховые выплаты и премиальные. Министерство принесло официальные извинения и пообещало, что выплатит всем пострадавшим причитающиеся им средства. В то же время министерство труда подчеркнуло, что те, кто из-за ошибок в данных когда-либо получал большие выплаты, чем им на самом деле причиталось, не должны будут возвращать деньги.