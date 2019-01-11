Полиция Парижа ожидает проведения многочисленных акций протеста "желтых жилетов" 12 января, в связи с чем на улицы французской столицы будут выведены 14 бронетранспортеров. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом в пятницу в эфире телеканала CNews заявил начальник полиции Парижа Мишель Дельпеш.

"Мы ожидаем более серьезные акции протеста в Париже [12 января], чем в прошлую субботу, - отметил он. - На улицах [для охраны порядка] будут развернуты 14 бронетранспортеров". Дельпеш также рассказал, что контроль будет организован на железнодорожных вокзалах и дорогах города. По его словам, движение с каждым разом становится все более радикальным.

Ранее телеканал BFM со ссылкой на премьер-министра страны Эдуара Филиппа сообщил, что в стране будет мобилизовано 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов, 5 тыс. из них - в Париже.

По данным телеканала, наиболее крупные акции протеста могут состоятся в субботу в Париже, Бордо, Марселе, Тулузе, Лионе, Страсбурге.