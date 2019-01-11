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Южная Осетия закрывает границу с Грузией из-за вируса гриппа H1N1


Граница Южной Осетии и Грузии будет закрыта в пятницу с 20:00 мск до особого распоряжения в связи с угрозой проникновения в республику вируса гриппа H1N1. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба комитета госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

По данным ведомства, 10 января Советом безопасности Южной Осетии "проведено экстренное заседание в связи со вспышкой в Грузии гриппа типа H1N1 (свиного гриппа), жертвами которого на данный момент стали 13 человек".

"С целью пресечения возможного распространения на территории республики вируса принято решение с 20:00 часов 11 января временно прекратить работы установленных в Южной Осетии мест пересечения государственной границы с Грузией до особого распоряжения", - подчеркнули в ведомстве.

В четверг директор Национального центра по контролю над заболеваниями минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что жертвами вируса стали 13 человек.

 

 




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