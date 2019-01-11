СМИ: умер звукорежиссер Грегг Рудлофф

Трехкратный обладатель премии "Оскар" американский звукорежиссер Грегг Рудлофф умер на 64-м году жизни. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил журнал Variety.

По его информации, Рудлофф умер 6 января, однако о его смерти стало известно только сейчас. Как отмечает Variety со ссылкой на полицию округа Лос-Анджелес, звукорежиссер, предположительно, покончил жизнь самоубийством.

Рудлофф родился в Лос-Анджелесе в 1955 году. Вслед за своим отцом, Тексом Рудлоффом, Грегг посвятил свою жизнь звукорежиссуре. Он работал над более чем 150 фильмами, среди которых "Операция "Арго" (2012), "Снайпер" (2014), а также картины, которые принесли ему "Оскар", - "Слава" (1989), "Матрица" (1999) и "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015). Последней работой Рудлоффа стал фильм "Другая сторона ветра" (2018).