Новоизбранная депутат от «Светлой Армении» готовится сломать стереотип о «жмущих на кнопку»

Новоизбранная депутат от «Светлой Армении» Анна Костанян, несмотря на отсутствие опыта в законодательной сфере, четко представляет те отрасли, в которых она выступит с законодательными инициативами. В беседе с «Арменпресс» она сказала, что готовится сломать стереотип о «жмущих на кнопку» своей активностью и выступлениями.

- Г-жа Костанян, общество пока плохо знает вас, расскажите, пожалуйста, о себе.

- По своей первой специальности – я филолог, специалист по английскому и фарси, по второй сециальности – я педагог. Работала в различных отраслях: в турагентстве, ресторанном бизнесе и пр. Попытаюсь обратиться в ходе своей депутатской работы и к этим отраслям.

- Что вас привело в политику?

- Это не было самоцелью, начало мы с Эдмоном Марукяном положили в 2013-м году, а в 2015-м мы основали партию «Светлая Армения». Я училась на курсах в Ереванской школе политкурсов, так что, у меня имеется определенный политический багаж. Буду работать над собой и впредь.

- Какие проблемы вы будете поднимать с трибуны НС Армении?

- Несмотря на малый опыт работы в педагогике, я имею представление о проблемах в отрасли и думаю выступить здесь с законодательными инициативами.

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