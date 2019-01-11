Новоизбранная депутат от «Светлой Армении» готовится сломать стереотип о «жмущих на кнопку»
Новоизбранная депутат от «Светлой Армении» Анна Костанян, несмотря на отсутствие опыта в законодательной сфере, четко представляет те отрасли, в которых она выступит с законодательными инициативами. В беседе с «Арменпресс» она сказала, что готовится сломать стереотип о «жмущих на кнопку» своей активностью и выступлениями.
- Г-жа Костанян, общество пока плохо знает вас, расскажите, пожалуйста, о себе.
- По своей первой специальности – я филолог, специалист по английскому и фарси, по второй сециальности – я педагог. Работала в различных отраслях: в турагентстве, ресторанном бизнесе и пр. Попытаюсь обратиться в ходе своей депутатской работы и к этим отраслям.
- Что вас привело в политику?
- Это не было самоцелью, начало мы с Эдмоном Марукяном положили в 2013-м году, а в 2015-м мы основали партию «Светлая Армения». Я училась на курсах в Ереванской школе политкурсов, так что, у меня имеется определенный политический багаж. Буду работать над собой и впредь.
- Какие проблемы вы будете поднимать с трибуны НС Армении?
- Несмотря на малый опыт работы в педагогике, я имею представление о проблемах в отрасли и думаю выступить здесь с законодательными инициативами.
Полный текст – по адресуАнна Григорян