Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", который в начале января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, прислал панорамные снимки поверхности естественного спутника Земли. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Управление опубликовало снимок в 360 градусов, сделанный с топографической камеры, прикрепленной к верхней части "Чанъэ-4". Снимок был передан на Землю при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо", который в июне прошлого года успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите.

#China's Chang'e-4 probe sent back world's first 360-degree color panorama photo of moon's far side landscape after a historic soft landing on uncharted area, the China National Space Administration (CNSA) released Friday. pic.twitter.com/NCneLjWvmR