В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса

Пассажиры одного из крупнейших круизных лайнеров не могут покинуть корабль из-за норовируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Express.

Корабль под названием Oasis of the Seas, принадлежащий компании Royal Carribean, пришвартовался в порту Фалмут на Ямайке. У 300 пассажиров лайнера обнаружено заболевание желудочно-кишечного тракта. Всего на борту корабля находится около девяти тысяч человек. Врачи запретили им покидать судно.

Как заявил представитель компании, осуществлявшей круиз, врачи оказывают помощь пострадавшим на борту лайнера.