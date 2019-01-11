В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса
11:40, 11 Январь, 2019
Пассажиры одного из крупнейших круизных лайнеров не могут покинуть корабль из-за норовируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Express.
Корабль под названием Oasis of the Seas, принадлежащий компании Royal Carribean, пришвартовался в порту Фалмут на Ямайке. У 300 пассажиров лайнера обнаружено заболевание желудочно-кишечного тракта. Всего на борту корабля находится около девяти тысяч человек. Врачи запретили им покидать судно.
Как заявил представитель компании, осуществлявшей круиз, врачи оказывают помощь пострадавшим на борту лайнера.