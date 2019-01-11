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В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса


Пассажиры одного из крупнейших круизных лайнеров не могут покинуть корабль из-за норовируса. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Express.

Корабль под названием Oasis of the Seas, принадлежащий компании Royal Carribean, пришвартовался в порту Фалмут на Ямайке. У 300 пассажиров лайнера обнаружено заболевание желудочно-кишечного тракта. Всего на борту корабля находится около девяти тысяч человек. Врачи запретили им покидать судно.

Как заявил представитель компании, осуществлявшей круиз, врачи оказывают помощь пострадавшим на борту лайнера.

 

 




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