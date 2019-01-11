Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы через семь месяцев после выборов

Николас Мадуро в четверг во второй раз вступил в должность президента Венесуэлы. Победитель майских президентских выборов будет возглавлять страну до 2025 года в условиях сложной внутриполитической обстановки и давления со стороны США, ЕС и большинства стран латиноамериканского региона, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Воспользовавшись положением конституции, Мадуро избежал выступления перед оппозиционным парламентом и принес присягу в Верховном суде Венесуэлы, в окружении своих сторонников.

Сразу после вступления в должность Мадуро объявил, что в скором времени представит новые экономические меры, а также заявил, что готов встретиться с любым критиком его правительства на мировой арене и рассказать всю правду о Венесуэле.

После принятия присяги Мадуро отправился в Военную академию, где принял парад войск. Затем торжества продолжились в президентском дворце Мирафлорес.

По данным венесуэльских властей, в торжественной церемонии приняли участие более 90 иностранных делегаций, среди которых присутствовали лидеры шести государств: Абхазии, Боливии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора и Южной Осетии.

О непризнании нового президентского срока Мадуро государства, входящие в Группу Лимы, заявили еще на прошлой неделе. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Они призвали Мадуро не вступать в должность президента и передать исполнительную власть Национальной ассамблее.

Сразу же после церемонии инаугурации Парагвай объявил о разрыве дипломатических отношений с Каракасом, власти Перу приняли решение об отзыве для консультаций своего временного поверенного, Аргентина ввела запрет на въезд в страну венесуэльских высокопоставленных официальных лиц, а Постоянный совет Организации американских государств решил не признавать легитимность нового срока режима Мадуро.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз выражает свое сожаление в связи с вступлением Мадуро на пост президента. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что Вашингтон продолжит вводить санкции против членов правительства страны и их семей, замешанных, по версии американской администрации, в нарушениях прав человека, коррупции и подрыве демократии.