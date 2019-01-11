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В команде «Арарат-Армения» - новый защитник


В команде ереванского клуба «Арарат-Армения» - новый защитник. Как передает «Арменпресс», команда пополнилась 25-летним гаитийцем Алексом Кристианом-Джуниором. До этого он выступал в «Вилья-Реале», «Боавишта», «Камаче» и др. До ереванского клуба «Арарат-Армения» он играл в команде «Гандзасар-Капан».


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