На Кубе автобус с иностранцами попал в ДТП

По меньшей мере семь человек погибли и 33 получили ранения после опрокидывания автобуса с 22 иностранцами в провинции Гуантанамо на Кубе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал Juventud Rebelde.

Инцидент произошел в четверг днем. По данным очевидцев, автобус компании Vía Azul, в котором находились 40 человек, включая 22 иностранцев, опрокинулся из-за того, что водитель потерял управление при попытке обгона другого транспортного средства. Водитель автобуса, в свою очередь, заявил, что следовал на низкой скорости, не взаимодействовал с другими транспортными средствами и потерял контроль из-за того, что дорожное покрытие было очень мокрым. Автобус следовал из города Баракоа в Гавану.

Пострадавшие, включая двух детей, были госпитализированы. Пять из них, включая двух иностранцев, находятся в критическом состоянии.