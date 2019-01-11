Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян возобновил тренировки.

Как передает «Арменпресс», Генрих Мхитарян получил перелом малоберцовой кости правой лодыжки в ходе прошедшего 19-го декабря четвертьфинального матча Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (0:2).

Ранее сообщалось, что Генрих Мхитарян вернется на поле в феврале.

В 14-и матчах текущего чемпионата Англии Генрих Мхитарян стал автором 4-х голов и одной результативной передачи.

Сейчас он восстанавливается после полученной травмы колена.