31-летнему мужчине выдвинуто обвинение по делу об избиении 38-летней женщине и доведении до попытки самоубийства ее несовершеннолетней дочери

Следственный комитет Армении завершил расследование по делу об избиении и нанесении легкого вреда здоровью 38-летней женщине, а также доведении до попытки самоубийства ее несовершеннолетней дочери. Обвинение выдвинуто 31-летнему мужчине. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

В ходе следствия выяснилось, что 31-летний житель Еревана летом 2017 познакомился с 38-летней женщиной. Через некоторое время между ними сложились напряженные отношения, так как мужчина, часто под действием алкоголя, начал беспокоить женщину и ее детей.

В частности, 3 апреля 2018 года около 05:30 мужчина в BMW, принадлежащей женщине, повздорил с ней, после чего нанес удары по голове, так как она пожаловалась на него в полицию. В течение нескольких месяцев, когда мужчина заходил к женщине домой, он постоянно издевался на ее несовершеннолетней девочкой, унижал ее, угрожал распространить порочащие мать слухи в ее учебном заведении.В результате несовершеннолетняя дочь 8 апреля 2018 года напилась различных таблеток, попытавшись покончить жизнь самоубийством. Кроме того, в мае 2018 года обвиняемый головой ударил по лицу женщины, а имевшимся под рукой костылем причинил ушибы разных частей тела. В июне 2018 в ходе очередной встречи он нанес ей удары ногой в живот, грудь и по ногам. В следующий раз, уже в июле он снова избил женщину, вытолкав из машины, таща по земле. Более того, мужчина камнями повредил принадлежащие женщине автомобили "BMW 745i" և "Peugeot 407" на 765 000 и 285 000 тысяч драмов, соответственно.Мужчине предъявлено обвинение, он арестован. Дело находится в суде.