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Артур Петросян считает «Лори» командой с большим потенциалом


Новоназначенный главный тренер ванадзорской футбольной команды «Лори» Артур Петросян доволен командой. Как передает «Арменпресс» с его слов,  он приехал в Армению н а переговоры с руководством клуба и принял решение стать главным тренером команды. По его словам, он планирует пополнить состав игроков. С 23-го января тренировки команды «Лори» пройдут в Аванской футбольной академии, затем команда поедет на сборы в Анталью.

В ходе прошедшей в ванадзорской футбольной академии презентации президент «Лори» Товмас Григорян представил нового главного тренера ванадзорской команды Артура Петросяна. В церемонии приняли участие руководители, футболисты, сотрудники академии и тренеры. В тренерский штаб Артура Петросяна войдет также его бывший помощник по сборной Армении Размик Григорян.


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