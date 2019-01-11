Эквадор предложил Ассанжу сдаться
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу будет лучше всего сдаться британским властям. Об этом заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия. Как передает Арменпресс, об этом передает РИА Новости.
По его словам, у Ассанжа есть два выхода: либо на неопределенный срок остаться в посольстве Эквадора в Лондоне без ясных перспектив, либо сдаться властям. «Этот вариант, как мы считаем, для него самый позитивный», — сказал дипломат.
Ранее президент Эквадора Ленин Морено предложил Ассанжу покинуть посольство его страны. Он заявил, что получил от Великобритании гарантии того, что тот не будет экстрадирован в какую-либо страну, где его жизни будет что-то угрожать. Несмотря на это, основатель WikiLeaks отказался от предложения.
Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора уже более пяти лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов.