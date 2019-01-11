Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 10:00 11-го января дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось 158 грузовых автомобилей, 79 легковых и 1 автобус.