В Словакии столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд вечером в четверг в результате столкновения с грузовиком сошел с рельсов близ Чадцы на северо-западе Словакии. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила официальный представитель Объединенного управления пожарной службы и службы спасателей Словакии Катарина Крижанова.

"Пригородный пассажирский поезд столкнулся с большегрузным автомобилем на железнодорожном переезде близ Чадцы, - цитирует Крижанову Словацкое радио. - Травмы различной степени тяжести получили шесть из 70 пассажиров поезда и водитель грузовика. От удара при столкновении железнодорожный состав сошел с рельсов. Вагоны перевернулись на бок".

На место ЧП прибыли бригады скорой помощи, спасатели, пожарные и полиция. Врачи проводят осмотр пострадавших и направляют их в больницы. Железнодорожное и автомобильное движение в районе аварии остановлено.