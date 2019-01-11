WP: Белый дом начал создавать условия для введения режима ЧП для строительства стены

Белый дом начал создавать условия для введения в стране режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство физического барьера на американо-мексиканской границе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

По их сведениям, исполнительная власть, в частности, ищет неиспользованные средства в бюджете инженерных войск Армии (сухопутных сил) США, чтобы после введения ЧП использовать их для строительства стены. Вашингтонская администрация также изучает принятый Конгрессом в прошлом году закон о ликвидации последствий стихийных бедствий, в рамках которого законодатели выделили $13,9 млрд. Данная сумма, отмечает газета, фактически так и не была потрачена.

В четверг сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) призвал главу Белого дома объявить режим ЧП. "Президенту Трампу пора использовать полномочия по введению чрезвычайного положения для финансирования строительства стены/ограждения на границе", - считает Грэм. Ряд республиканцев в Палате представителей также полагают, что президент объявит режим ЧП.

В четверг Трамп заявил, что введет в стране режим ЧП, если ему не удастся договориться с демократами.