Айк Галстян расторг контракт с клубом «Штутгарт»

Полузащитник молодежной сборной Армении Айк Галстян расторг контракт с немецким клубом «Штутгарт». Как передает «Арменпресс», в текущем сезоне 20-летний полузащитник не провел ни одной игры в составе второй команды «Штутгарта».

Начавший карьеру в ереванской «Мике» Галстян, в Германии играл в командах «Бохума» и «Хоффенхайма».