Айк Галстян расторг контракт с клубом «Штутгарт»
Полузащитник молодежной сборной Армении Айк Галстян расторг контракт с немецким клубом «Штутгарт». Как передает «Арменпресс», в текущем сезоне 20-летний полузащитник не провел ни одной игры в составе второй команды «Штутгарта».Начавший карьеру в ереванской «Мике» Галстян, в Германии играл в командах «Бохума» и «Хоффенхайма».
- 11:04 На Кубе автобус с иностранцами попал в ДТП
- 10:59 СМИ: умерла актриса Верна Блум
- 10:37 Катар предоставит Ираку миллиард долларов на восстановление
- 10:31 Эквадор предложил Ассанжу сдаться
- 10:28 Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
- 10:13 В Саудовской Аравии более 40 тысяч женщин получили водительские права
- 09:57 В Словакии столкнулись пассажирский поезд и грузовик
- 09:52 CNN: США начали транспортировку военной техники из Сирии
- 09:48 WP: Белый дом начал создавать условия для введения режима ЧП для строительства стены
- 09:41 На территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые дороги
- 08:58 Айк Галстян расторг контракт с клубом «Штутгарт»
- 08:57 Европейские индексы - 10-01-19
- 08:56 Американские индексы выросли - 10-01-19
- 08:54 Цены на цветные металлы - 10-01-19
- 08:54 Цены на драгоценные металлы снизились - 10-01-19
- 08:52 Цены на нефть - 10-01-19
- 08:47 Генрих Мхитарян может перейти в «Эвертон»: Пресса
- 10.01-21:35 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 41 случай преступлений
- 10.01-21:15 Предстоящие на 11 января мероприятия
- 10.01-20:54 Представлены причины самоотвода судьи по делу Кочаряна
- 10.01-20:50 Samsung 20 февраля представит новые смартфоны
- 10.01-20:37 Всемирный банк выберет своего нового президента к середине апреля
- 10.01-20:06 Китай ведет себя более благородно, чем Демпартия США: Трамп
- 10.01-19:47 Трамп отменит поездку на экономический форум в Давос, если бюджетный кризис в США затянется
- 10.01-19:11 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей: со стороны России столпилось 238 единиц транспортных средств
- 10.01-18:18 ССС не комментирует информацию о предъявлении обвинения Сейрану Оганяну по делу 1 марта
- 10.01-17:59 Армянская преступная группировка проводила в Испании договорные теннисные матчи: задержано 83 человека
- 10.01-17:45 Посадка самого большого самолета при сильном ветре попала на видео
- 10.01-17:41 Правительство Британии оперативно представит план Б по Brexit при поражении в парламенте
- 10.01-17:27 Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Польши
- 10.01-17:25 В Балтийское море вошел эсминец ВМС США с крылатыми ракетами "Томагавк"
- 10.01-17:21 Евросоюз не направит представителей на инаугурацию Мадуро
- 10.01-17:16 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-01-19
- 10.01-17:16 Азиатские индексы - 10-01-19
- 10.01-17:05 Глава Пентагона обматерил F-35
12:56, 05.01.2019
Просмотрели 1639 раз Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей
14:41, 05.01.2019
Просмотрели 1621 раз За пошедшую неделю азербайджанские ВС нарушили режим перемирия более 125 раз
17:57, 05.01.2019
Просмотрели 1538 раз Католикос Всех Армян Гарегин II отслужит рождественскую литургию в храме Святого Григора Лусаворича
12:53, 05.01.2019
Просмотрели 1487 раз На территории Армении в ближайшие дни похолодает
11:08, 06.01.2019
Просмотрели 1397 раз Президент не присутствовал на богослужении по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления Иисуса Христа