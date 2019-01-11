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Айк Галстян расторг контракт с клубом «Штутгарт»


Полузащитник молодежной сборной Армении Айк Галстян расторг контракт с немецким клубом «Штутгарт». Как передает «Арменпресс», в текущем сезоне 20-летний полузащитник не провел ни одной игры в составе второй команды «Штутгарта».

Начавший карьеру в ереванской «Мике» Галстян, в Германии играл в командах «Бохума» и «Хоффенхайма».


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