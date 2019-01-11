Европейские индексы - 10-01-19

МОСКВА, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.26% и составил 10921.59 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.16% и составил 4805.66 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 6942.87 пункта, а российский RTSI вырос на 0.60% и составил 1142.32 пункта.