Европейские индексы - 10-01-19
МОСКВА, 11 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.26% и составил 10921.59 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.16% и составил 4805.66 пункта, британский FTSE вырос на 0.52% и составил 6942.87 пункта, а российский RTSI вырос на 0.60% и составил 1142.32 пункта.
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