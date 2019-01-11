Генрих Мхитарян может перейти в «Эвертон»: Пресса

В случае переходе испанского полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса в «Арсенал» армянский хавбек лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян сменит клубную прописку.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на Evening Standard, капитан сборной Армении, может продолжить карьеру в «Эвертоне». По мнению источника, Мхитарян может создать отличную связку с исландцем Гильфи Сигурдссоном.

Ранее Мхитаряном интересовались в клубе «Милан».

В 14-и матчах текущего чемпионата Англии Генрих Мхитарян стал автором 4-х голов и одной результативной передачи.

Сейчас он восстанавливается после полученной травмы колена.