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Генрих Мхитарян может перейти в «Эвертон»: Пресса


В случае переходе испанского полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса в «Арсенал» армянский хавбек лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян сменит клубную прописку.

Как передает «Арменпресс», ссылаясь на Evening Standard, капитан сборной Армении, может продолжить карьеру в «Эвертоне». По мнению источника, Мхитарян может создать отличную связку с исландцем Гильфи Сигурдссоном.

Ранее Мхитаряном интересовались в клубе «Милан».

В 14-и матчах текущего чемпионата Англии Генрих Мхитарян стал автором 4-х голов и одной результативной передачи.

Сейчас он восстанавливается после полученной травмы колена.


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