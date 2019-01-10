За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 41 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 9 и 10 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыт 41 случай преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, по 9 случаев кражи личного имущества и мошенничества, 8 случаев причинения телесных повреждений, 4 случая побоев, по 2 случая квартирной кражи и незаконной вырубки деревьев, по 1 случаю похищения человека, кражи государственного или общественного имущества, присвоения или растраты, злоупотребления должностными полномочиями, умышленного уничтожения имущества, обнаружения наркотиков и нарушения неприкосновенности жилища.

Обнаружены 8 лиц, находящихся в розыске, еще 4 явкой с повинной обратились в Полицию.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 5 случаев кражи личного имущества и 1 случай квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 1 человек погиб, 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.